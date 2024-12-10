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Адвокат Власова рассказала, как действовать при невозможности погашения кредита

Адвокат Власова рассказала, как действовать при невозможности погашения кредита

В среднем с ситуацией, когда нечем платить по кредиту, на сегодняшний день сталкивается каждый пятый банковский заемщик, сообщила председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова в разговоре с "Лентой.

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