iXBT.com

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    ....выпустили эту муху навозную, с языком - что помело - Маска! Чтобы "летал", жужжал, досаждал....нашего Кадырова от...«Если он боится д...
  • Александр
    Касперский в разы лучшеРоссияне лишились...
  • GriG Ms
    Скот по жизни он и в Африке скот, но амеры первейшие скоты«Димон, без этих ...

Флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X подешевел до минимума в США и Китае

Флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X подешевел до минимума в США и Китае

Как пишет источник, стоимость флагманского 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 5950X опустилась до новых минимумов в США и Китае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх