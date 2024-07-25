Предполагаемый организатор взрыва Toyota Land Cruiser в Москве задержан в Турции

Власти Турции объявили о задержании в городе Бодрум 30-летнего россиянина Евгения Серебрякова, который подозревается в организации взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке жилой многоэтажки в Москве.
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