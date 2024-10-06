Санджар: ограничения на алкоголь обойдут турецкие отели

В отелях испанских курортов разрешено выпить максимум шесть алкогольных напитков за сутки.Туроператор Pegas Touristik опроверг информацию о введении ограничений на употребление алкогольных напитков в турецких отелях по примеру испанских курортов.
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