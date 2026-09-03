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В Китае построили гигантский лифт для школьников, но вскоре нашлась проблема

Китайским детям приходилось тратить по три часа, чтобы добраться до школы по опасным горным тропам. Тогда прямо вдоль отвесной скалы построили гигантский лифт, который должен был решить проблему раз и навсегда.

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