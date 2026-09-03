В Китае построили гигантский лифт для школьников, но вскоре нашлась проблема

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Китайским детям приходилось тратить по три часа, чтобы добраться до школы по опасным горным тропам. Тогда прямо вдоль отвесной скалы построили гигантский лифт, который должен был решить проблему раз и навсегда.