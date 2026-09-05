Просто новости и ничего личного

Тигр, направляющийся в рабочую поездку на Восточный экономический форум, случайно встретил на трассе Путина: «Еду, вижу – идёт Путин».
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