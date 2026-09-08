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Новости Омска

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В Омске до сих пор работают частные пляжи - впервые за последние годы их сезон

В Омске до сих пор работают частные пляжи - впервые за последние годы их сезон продлен на сентябрь. В прошлом году частные локации с бассейнами начали завершать работу в конце августа из-за прохладной погоды.

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