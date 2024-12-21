Эксперт назвала полезные свойства красной икры

Если употреблять красную икру правильно, то это поможет правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина .
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