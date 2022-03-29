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Роберту Уильямсу потребуется операция на колене

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс получил разрыв мениска левого коленного сустава. Как информирует инсайдер Гэри Уошберн, Уильямсу предстоит операция.

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