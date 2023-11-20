В Чувашии полицейские провели профориентационное занятие для старшеклассников со всей республики

Свыше 200 школьников и студентов из Чебоксар, Алатырского, Аликовского, Батыревского, Красночетайского, Шемуршинского и Янтиковского округов Чувашии приняли участие в пятидневных учебных сборах, организованных учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии