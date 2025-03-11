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Анкалаев готовится к реваншу с Перейрой после триумфа на UFC 313

Анкалаев готовится к реваншу с Перейрой после триумфа на UFC 313

Магомед Анкалаев, чемпион UFC в полутяжёлом весе, ведёт переговоры о реванше с Алексом Перейрой. На турнире UFC 313 в Лас-Вегасе Анкалаев победил Перейру и стал четвёртым русским чемпионом, повторив достижения Нурмагомедова, Яна и Махачева.

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