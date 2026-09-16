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Диетолог Соломатина назвала продукты для восстановления при ОРВИ

Диетолог Соломатина назвала продукты для восстановления при ОРВИ

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что во время ОРВИ стоит выбирать легкоусвояемую пищу и продукты с высоким содержанием белка.

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