Российские военные уничтожили 440 бойцов ВСУ и два БТР

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об уничтожении российскими военными до 440 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух французских бронетранспортеров (БТР), сообщает РИА Новости.
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