История москвички, которая перебралась в Австралию и почувствовала себя там чужой

Позитив для оптимистовРаботаИстория москвички, которая перебралась в Австралию и почувствовала себя там чужой Три года назад москвичка Юлия Комиссарова переехала в Австралию — страну, о которой она не знала почти ничего.Вернуться к статье151НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex TarАвтор в названии статьи перевернул все с ног на голову. Через то, о чем рассказывает эта девушка, проходит не менее 90% эмигрантов. И все упирается в то, чтобы человек не сломался. А ломаются в первую очередь те, кто ожидал, что ему с неба манна посыпется и его на руках носить будут. А у этой девочки, судя по ее рассказу, пока все идет, как и должно быть, по крайней мере в статье, я, например, не увидел, чтобы она выла и роптала на судьбу, как это делают диванные псевдопатриоты, многие из которых вообще не выезжали за границу даже на отдых...ГМГеоргий МихалевЭто сегодня так принято в России. Нельзя говорить, что кто то уехал и хорошо устроился, это не патриотично.))) Нужно показывать пример, что человек уехал и мучается, все ему плохо, чуждо, в общем попал в говно, тогда и это патриотично и будут лайки.Alex TarТак и подобные заголовки рассчитаны на таких патриотов, которые даже читать статью не будут, а, если и будут, то не будут даже пытаться думать на написанным...Лариса КондаковаА вы бы хотели ухаживать за умственно отсталыми и психически больными людьми? Вот даже не важно сколько бы за это платят. Сам факт. Я бы не хотела этого никогда в жизни. Это же постоянный страх за свою жизнь и неудовольствие от общения с недовольными, агрессивными, скандальными и неадекватными гражданами, коих людьми то назвать порою сложно. Лично для меня, наверное, так и выглядит ад. Там нет надежды и нет отрады. А девушка мечтает о творческой работе. Она по натуре не тупой исполнитель. А эта работа тяжела даже для недалеких людей. Так с чего там радоваться то, когда нечем душу успокоить.ГМГеоргий МихалевДа, все плохо, никакой перспективы, кругом идиоты и за ними нужно ухаживать. И так везде. Нужно ей срочно возвращаться домой в рай на земле.)))Лариса КондаковаЯ не говорю что здесь рай. Но там то точно ад. И выхода из него нет.ГМГеоргий МихалевУ меня есть контакт с Австралией. Ни о каком аде речи нет. До пандемии была опция поехать поработать в Хай-тек.Лариса КондаковаПонятно. Пока только розовые мечты. Вот хотелось бы с вами пообщаться после возвращения. Думаю, реальность бы не была столь радужной.ГМГеоргий МихалевНу Вы можете поинтересоваться в инете. Австралия достаточно социальная страна, более социальная, чем был СССР. Откуда у Вас такое мнение, я не понимаю. Молодой человек, без образования, без языка, понятно, что трудно. Но если есть желание, и язык и образование будут, а вслед за этим и друзья и интересная работа. "реальность бы не была столь радужной." --- с чего бы. Была совместная работа, пригласили продолжить поработать в Австралии. Какие могли быть проблемы? О чем Вы вообще? У меня уже есть опыт работы не в русскоязычной среде, ничего страшного в этом нет. Есть друзья, которые работаю в хай-теке даже в Китае и даже семью туда забрали и дети там ходят в школу с английским языком. Мы общаемся, люди довольны. Надоест, вернутся домой.Лариса КондаковаСоциальная страна, в которой квартира студия стоит 1 млн австралийских долларов, а зарплаты при этом далеко не в миллионах исчисляются. Да за эту квартиру 40 лет платить ипотеку придется. Я вот при Китай спорить не буду. Верю вам на слово, что в Китае все лучше.ГМГеоргий МихалевСредняя зарплата в Австралии составляет примерно 5000 австралийских долларов. Мне платили 10000. В Сиднее, в центре, конечно дорогие квартиры, на периферии уже вполне можно купить приличную квартиру, или снять в аренду. Не бомжуют там люди и не голодают. Вы можете себе позволить купить квартиру в центре Москвы? Думаю нет. Ну и там тоже самое. Вы сравниваете доходы в России с ценами в Австралии, это конечно страшно.)))) "Верю вам на слово, что в Китае все лучше." ---- я не говорил, что в Китае все лучше, но приятель там однозначно зарабатывает больше, за профессиональный труд и снимает высокого класса квартиру в закрытом районе с бассейном и парком во дворе, при этом содержит семью там и квартиру в России (он ее не сдает), в отпуск приезжают.Alex TarЯ, конечно, дико извиняюсь, пару нескромных вопросов. Вы были в Австралии?Ефим Белов"А девушка мечтает о творческой работе." - она могла бы помечтать о ней и в России. Мечтать везде можно. Но где реальнее достичь мечты?Ефим Белов"Социальная страна, в которой квартира студия стоит 1 млн австралийских долларов," - так дорого именно потому, что страна социальная. Это в любой стране. Чем выше социальная защищенность - тем выше спрос на жилье. Чем выше спрос - тем выше цена.Ttosikibosikiмдаааа ужКомментировать
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