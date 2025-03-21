Тест PRIMPRESS: у вас точно была пятёрка по русскому языку, если ответите на 10/10

Вы уверены, что знаете русский язык на «отлично»? А вот и проверка! Десять вопросов, которые заставяю вас вспомнить, что такое чередование гласных, куда делась вторая «н» и почему числительные — это вообще отдельная история.
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