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Аркадий Дворкович и шахматная политика: как бывший российский чиновник оказался в центре международного конфликта

Аркадий Дворкович и шахматная политика: как бывший российский чиновник оказался в центре международного конфликта

Аркадий Дворкович и шахматная политика: как бывший российский чиновник оказался в центре международного конфликта Елена ГалицкаяИмя Аркадия Дворковича на протяжении многих лет было связано с российской государственной системой управления.

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