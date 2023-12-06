Российская артиллерия поразила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки "Центр" российских войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации украинский транспорт, на котором перевозили личный состав и боеприпасы.
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