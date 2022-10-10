Невролог Кабычкин: сон без подушки противопоказан при остеохондрозе

Сон на ровной поверхности без подушки может привести к проблемам с кровообращением и искривлению шейного отдела позвоночника, сообщил радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.