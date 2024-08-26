Расхождение курсов юаня усиливается

Котировки биржевого и внебиржевого рынков юаня расходятся все дальше, пишет «Коммерсант». Во многом это объясняется налоговыми выплатами: экспортеры реализуют на бирже большой объем валюты, которая не находит должного спроса.
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