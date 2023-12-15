Китайские военные продолжают полеты над Тайванем

Министерство обороны Тайваня на своем сайте сообщило, что о меньшей мере 10 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) утром 15 декабря вошли в опознавательную зону ПВО острова в центральной и юго-западной частях, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР.