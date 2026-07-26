Состав решает: как россияне выбирают продукты и что стоит за спросом на белок

Более половины россиян (56 %) при выборе продуктов в первую очередь смотрят на состав — таковы результаты совместного исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии