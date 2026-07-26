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Состав решает: как россияне выбирают продукты и что стоит за спросом на белок

Состав решает: как россияне выбирают продукты и что стоит за спросом на белок

Более половины россиян (56 %) при выборе продуктов в первую очередь смотрят на состав — таковы результаты совместного исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, сообщает PRIMPRESS.

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