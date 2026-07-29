Стоимость размещения в российских отелях в бархатный сезон снизилась — аналитики назвали новые цены. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре–октябре 2026 года снизилась на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,2 тысячи рублей за сутки.