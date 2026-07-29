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Бархатный сезон — выгоднее: стоимость размещения в российских отелях снизилась на 9 %

Бархатный сезон — выгоднее: стоимость размещения в российских отелях снизилась на 9 %

Стоимость размещения в российских отелях в бархатный сезон снизилась — аналитики назвали новые цены. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре–октябре 2026 года снизилась на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,2 тысячи рублей за сутки.

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