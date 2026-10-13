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ВК Пресс

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Юный поэт из Краснодара обошёл соперников со всего мира

Юный поэт из Краснодара обошёл соперников со всего мира

Ученик 11-го класса Екатерининской гимназии № 36 Краснодара Кирилл Половинский стал победителем XIII Международной независимой литературной премии «Глаголица».

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