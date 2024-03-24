Штраф, авария и несколько прорывов. Как прошло возвращение Квята в NASCAR?SS-Green Light RacingРоссийский пилот Даниил Квят в минувшую в субботу выступил в гонке второго дивизиона NASCAR, прошедшей на трассе Америк в Остине.
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