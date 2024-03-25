Никифоров день 26 марта: традиции, приметы, поверья Clickio26 марта в православном календаре указан как день памяти святителя Никифора-исповедника Константинопольского, отмечая важное событие — перенесение его останков.
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