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Политолог Кошкин: Зеленский пытается переложить вину за провал ВСУ на Залужного

Политолог Кошкин: Зеленский пытается переложить вину за провал ВСУ на Залужного

Западу необходимо найти виноватого в провале наступательной операции ВСУ, в связи с чем напряженность между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным выходит на новый виток.

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