Политолог Кошкин: Зеленский пытается переложить вину за провал ВСУ на Залужного

Западу необходимо найти виноватого в провале наступательной операции ВСУ, в связи с чем напряженность между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным выходит на новый виток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии