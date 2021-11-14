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УТКИН: За мгновения до гола Кудряшова любой, даже самый зеленый хорват поступил бы в его ситуации иначе

УТКИН: За мгновения до гола Кудряшова любой, даже самый зеленый хорват поступил бы в его ситуации иначе

Как известно, сборная России поиграла Хорватии в завершающем групповой этап матче отбора на ЧМ-2021 за счет единственного гола, который наши футболсты забили сами себе – хорваты так и не смогли.

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