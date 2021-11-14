УТКИН: За мгновения до гола Кудряшова любой, даже самый зеленый хорват поступил бы в его ситуации иначе

Как известно, сборная России поиграла Хорватии в завершающем групповой этап матче отбора на ЧМ-2021 за счет единственного гола, который наши футболсты забили сами себе – хорваты так и не смогли.
Популярные статьи
- Первые эмоции хорватской незадачи. ПРЕСНЯКОВ: С Дзюбой еще хуже – он бы не спас… ЛЕЩЕНКО: Неужели во всей России нет нормального форварда?
- Что ждет сборную России в «стыках»: формат турнира, вероятные соперники
- Александр МОСТОВОЙ: Стыковые матчи? Там, возможно, ничего страшного и не будет. Многие уже и так прошли напрямую