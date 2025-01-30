Первая крупная авиакатастрофа в США более чем за 15 лет: трагедия в Вашингтоне

В небе над Вашингтоном произошло первое за 15 лет крупное крушение коммерческого самолета в США. Вспомнив авиакатастрофы 2009 и 2001 годов, когда погибли 49 и 265 человек соответственно, телеканал CBS News рассказал о масштабной трагедии с участием коммерческого рейса.