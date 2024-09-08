«Кого мы изберем, вот так и будем в будущем жить. Если сделаем правильный выбор, то будет у нас всё хорошо» Своим мнением, зачем нужно идти на выборы, поделилась жительница Армянска Татьяна Пострелова.
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«Кого мы изберем, вот так и будем в будущем жить. Если сделаем правильный выбор, то будет у нас всё хорошо» Своим мнением, зачем нужно идти на выборы, поделилась жительница Армянска Татьяна Пострелова.