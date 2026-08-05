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Татар-информ

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Никита Евсеев: «Хочется доказать, что все в «Ак Барсе» было недосказано»

Никита Евсеев: «Хочется доказать, что все в «Ак Барсе» было недосказано»

Фото: ak-bars.ru Защитник Никита Евсеев, вернувшийся в «Ак Барс» после годичной аренды в хабаровском «Амуре» ответил на вопросы журналистов после первой открытой тренировки «Ак Барса» в стартующем сезоне.

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