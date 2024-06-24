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Видео: первая ступень ракеты рухнула неподалеку от жилых домов в Китае

Видео: первая ступень ракеты рухнула неподалеку от жилых домов в Китае

Первая ступень ракеты «Чанчжэн-2С» падает на Землю / © The Launch Pad  В целом удачный старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» привлек внимание общественности после того, как в интернете опубликовали короткое видео: на кадрах видно, как люди разбегаются в стороны, а с неба, испуская желто-коричневый дым, падает первая ступень «Чанчжэн-2С».

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