Видео: первая ступень ракеты рухнула неподалеку от жилых домов в Китае

Первая ступень ракеты «Чанчжэн-2С» падает на Землю / © The Launch Pad В целом удачный старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» привлек внимание общественности после того, как в интернете опубликовали короткое видео: на кадрах видно, как люди разбегаются в стороны, а с неба, испуская желто-коричневый дым, падает первая ступень «Чанчжэн-2С».