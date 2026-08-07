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Дмитрий Саймс: Делиться разведданными с убийцами — это новая американская норма

Готов ли Трамп к тому, что его союз с Кие­вом обер­нёт­ся гибе­лью аме­ри­кан­цев? Поче­му сена­то­ры США апло­ди­ру­ют так­ти­ке, кото­рую рань­ше назы­ва­ли воен­ным пре­ступ­ле­ни­ем? Когда лице­ме­рие Запа­да достиг­нет точ­ки невоз­вра­та? И смо­жет ли Рос­сия исполь­зо­вать аме­ри­кан­ское без­за­ко­ние про­тив самих США? Преступление, которое перестали замечать То, что ещё вче­ра еди­но­душ.

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