Готов ли Трамп к тому, что его союз с Киевом обернётся гибелью американцев? Почему сенаторы США аплодируют тактике, которую раньше называли военным преступлением? Когда лицемерие Запада достигнет точки невозврата? И сможет ли Россия использовать американское беззаконие против самих США? Преступление, которое перестали замечать То, что ещё вчера единодуш.
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