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В Ефремове местная жительница украла из магазина шоколад, дезодорант и ореховую пасту

В Ефремове местная жительница украла из магазина шоколад, дезодорант и ореховую пасту

В Тёпло-Огарёвском районе полицейские установили подозреваемую в серии краж товаров из магазина. В дежурную часть обратилась директор супермаркета и заявила, что из торгового зала на улице Фролова украли пять дезодорантов, две шоколадки и банку ореховой пасты.

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