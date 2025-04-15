В Ефремове местная жительница украла из магазина шоколад, дезодорант и ореховую пасту

В Тёпло-Огарёвском районе полицейские установили подозреваемую в серии краж товаров из магазина. В дежурную часть обратилась директор супермаркета и заявила, что из торгового зала на улице Фролова украли пять дезодорантов, две шоколадки и банку ореховой пасты.