НХЛ призвала IIHF решить вопрос с допуском израильских сборных до турниров

Национальная хоккейная лига (НХЛ) призвала Международную федерацию хоккея (IIHF) предпринять все необходимые шаги для скорейшего решения проблемы допуска израильских команд до международных соревнований, говорится на сайте НХЛ.
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