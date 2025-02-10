"АвтоВАЗ" и "КамАЗ" поддержали ужесточение проверок китайских автомобилей

Минпромторг России пообещал ужесточить правила сертификации китайских автомобилей. Несоответствия уже нашли у китайских грузовиков, скоро их начнут искать и у легковых автомобилей, ожидают опрошенные "Газетой.
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