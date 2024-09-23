Было нанесено поражение военнослужащим ВСУ Артиллеристы российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим украинской армии на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии