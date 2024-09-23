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Петербургский дневник

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Артиллеристы группировки «Запа»" подавили огневые точки на купянском участке

Было нанесено поражение военнослужащим ВСУ Артиллеристы российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим украинской армии на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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