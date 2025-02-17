Миллион в никуда: в Хабаровском крае сорвали поставку медперчаток

В Хабаровском крае разгорается скандал вокруг несостоявшейся поставки медицинских перчаток. Компания «Строй-Капитал», заключившая контракт с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии, так и не выполнила свои обязательства.
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