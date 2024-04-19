Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области, на котором производят танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС).

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