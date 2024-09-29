Депутат Чепа: Украине надо перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после серии атак беспилотников Вооруженных сил Украины, Киеву необходимо пересмотреть обновленную ядерную доктрину России.
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