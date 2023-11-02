Захарова осудила план Макрона по созданию коалиции против ХАМАС

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС может обернуться эскалацией палестино-израильского конфликта и втягиванием в него других государств.
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