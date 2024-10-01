Ракета Vulcan Centaur вывезена на стартовую площадку SLC-41 на мысе Канаверал для подготовки ко второму запуску

30 сентября компания United Launch Alliance (ULA) перевезла свою вторую ракету Vulcan Centaur на стартовую площадку SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде в рамках подготовки ко второму запуску ракеты, который запланирован на пятницу, 4 октября.
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