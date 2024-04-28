Брат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» был арестован за хулиганство

Пока нет данных, считают ли его причастным к теракту.фото: t.me/moscowcourts. На фото — Джумохон Курбонов --> Брат 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова Сухроб уже был под арестом за мелкое хулиганство.