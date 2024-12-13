Метеоролог назвала два возможных сценария новогодней погоды в Москве

Прогнозы погоды на конец декабря противоречивы, поэтому возможны различные сценарии в столичном регионе в новогоднюю ночь, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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