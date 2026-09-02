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FiNE NEWS

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В Госдуме заявили о возможной корректировке стратегии СВО после угроз Зеленского

В Государственной думе России заявили о возможности изменения стратегии специальной военной операции (СВО) в ответ на угрозы, высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским в адрес международных авиакомпаний, летающих над территорией России.

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