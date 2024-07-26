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Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

Анапа стала самым дешевым местом для отдыха на море в августе этого года. По данным АТОР, за десятидневную поездку на этот курорт с учетом расходов на дорогу из Москвы придется заплатить не более 78,6 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками).

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