Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

Анапа стала самым дешевым местом для отдыха на море в августе этого года. По данным АТОР, за десятидневную поездку на этот курорт с учетом расходов на дорогу из Москвы придется заплатить не более 78,6 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками).