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В Украине прогнозируют углубление системного кризиса из-за коррупции

В интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди») высказала мнение о дальнейшем развитии ситуации в Украине.

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