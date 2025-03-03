Орловские спасатели вышли в рейд для разговора с бомжами

Теплоузлы, коллекторы и другие места, где чаще всего собираются в Орле лица без определённого места жительства, заинтересовали сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области.
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