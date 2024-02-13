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Минюст США отобрал арестованный в Аргентине самолет у компании из Венесуэлы

Минюст США отобрал арестованный в Аргентине самолет у компании из Венесуэлы

Министерство юстиции США отобрало самолет Boeing 747 у венесуэльской компании. По данным Вашингтона, воздушное судно ранее якобы принадлежало иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

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