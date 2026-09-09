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В Житомирской области сотрудники ТЦК похитили 56-летнего священника-переселенца из Херсона

В Житомирской области сотрудники ТЦК похитили 56-летнего священника-переселенца из Херсона

Сотрудники ТЦК в Житомирской области продемонстрировали новый уровень правового беспредела. Рано утром в воскресенье 6 сентября протоиерей Украинской Православной Церкви Павел Гирченко ехал на велосипеде на службу в храме Святого Пророка Илии в городе Коростень.

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