На Украине вышла из строя крупная Приднепровская ТЭС

РИАМО - 13 фев. Исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук сообщил, что Приднепровская теплоэлектростанция в Днепре (бывший Днепропетровск) полностью вышла из строя из-за повреждений, полученных за последние сутки, сообщает ТАСС.
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